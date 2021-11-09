Президент Украины Владимир Зеленский собирает завтра, в среду, 10 ноября, заседание Совета национальной безопасности и обороны. Время начала - 13:30. Тематика встречи не раскрывается.

Об этом стало известно из сообщения СНБО во вторник вечером.

"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - заявили в аппарате.

Встреча состоится в помещении Офиса президента.

Отметим, что последний раз СНБО не в пятницу собиралось еще в апреле. С февраля-2021 пятницы стали традиционным днем для проведения заседания Совета, во время которых его члены раздают санкции, в том числе и неугодным СМИ.

Напомним, в пятницу, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого Совбез ввел незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Впоследствии эти санкции были жестко раскритикованы - как юристами, так и правозащитниками, включая представителей ООН и ОБСЕ, а также журналистских организаций.

Главред "Страны" Игорь Гужва подробно рассказал почему против него и "Страны" были введены санкции.

4 ноября Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск Игоря Гужвы к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о введении санкций СНБО. Первое заседание состоится в понедельник, 29 ноября.

Также мы подробно описывали, почему санкции являются незаконными.