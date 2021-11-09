Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который в 2014 году инициировал строительство "Стены" на украинско-российской границе, предложил укрепить рубеж с Беларусью на фоне массового скопления мигрантов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Яценюка, миграционный кризис на польско-белорусской границе должен стать главным вопросом для Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"...Там (российский президент, Владимир - Ред.) Путин начал гибридный штурм. Президент Украины (Владимир Зеленский - Ред.) должен поставить вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе - это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией", - написал экс-премьер.

Кроме того, он считает, что "Кремль дискредитирует действия украинских властей по защите границы".

"Теперь видно, зачем "Стена". Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью", - добавил бывший глава украинского правительства.

Напомним, в 2014 году Арсений Яценюк заявил о строительстве "Стены", которая должна защитить Украину от возможного вторжения России. Однако, на данный момент, ее еще не достроили. Из-за недостаточного финансирования сроки сместили на 2025 год.

Мы также сообщали, что днем ранее огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей. Они пытаются прорваться через границу, несмотря на тысячи солдат.

Между тем, осенью и глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости построить "стену" на границе с Беларусью.