В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев идет вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси в своем Тelegram-канале.

"На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали",- сказано в сообщении.

В Польше же обвиняют Лукашенко в "гибридной войне" через организацию потока беженцев в ЕС и требуют ужесточить против него санкции.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Напомним, в октябре группа из десятков нелегальных мигрантов штурмом прорывалась из Беларуси в Польшу. В результате пострадали польские солдаты. 7 ноября нелегальные мигранты, которые пытались пересечь польско-белорусскую границу, атаковали пограничников.

Также сообщалось, что пресс-секретарь главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса назвала президента Беларуси Александра Лукашенко "руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов".