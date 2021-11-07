Нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

Соответствующее видео в Твиттере разместило Министерство национальной обороны Польши.

"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - заявили в министерстве.

На польско-белорусской границе рядом с пограничниками на данный момент задачу выполняют около 10 тысяч польских военнослужащих.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr November 7, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Между тем Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС.

Мы также писали, что в Польше пограничная охрана задержала группу людей, которые разрушали строящуюся ограду на границе с Беларусью. Всего задержали 13 лиц, при этом среди них был представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог".