Вечером в воскресенье, 24 октября, группа примерно из 60 нелегальных мигрантов попытались прорваться из Беларуси в Польшу. При попытке штурма границы они ранили двух польских солдат, их пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Польши.

Инцидент произошел примерно в 500 метрах от приграничного польского села Уснаж-Гурны. Группа мигрантов, по данным пограничников, была настроена очень агрессивно. Иностранцы вооружились палками и камнями и использовали их в схватке с пограничниками и солдатами. В результате ранения получили двое солдат, их госпитализировали. В больнице им оказали необходимую помощь, сейчас их уже выписали.

Сотрудники пограничной службы также получили легкие травмы, однако им не потребовалась медицинская помощь. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону.

Накануне, в субботу, иностранцы также пытались добраться до Польши в районе села Уснаж-Гурны. Группа из приблизительно 70 агрессивно ведущих себя людей (в том числе и бросающих камни) безуспешно пыталась проникнуть на территорию страны.

Напомним, Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Также мы писали о том, что в МИД ФРГ назвали Бацьку "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов".