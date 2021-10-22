Human Rights Watch (организация ранее выпустила отчет о ходе расследования катастрофы лайнера МАУ в Иране - Ред.) обнаружила шокирующие случаи сексуального и физического насилия над просителями убежища на южной границе США со стороны федеральных офицеров США.

Об этом говорится в подробном отчете организации.

В отчете фиксируются события в период с 2016 по 2021 год, которые варьируются от сексуального насилия над детьми до принуждения к голоду, угроз изнасилования и жестоких условий содержания под стражей.

Некоторые из инцидентов связаны с предполагаемой преступной деятельностью федеральных агентов. В недавно опубликованных документах зафиксирован случай предполагаемого сексуального насилия над детьми, о котором сообщил начальник офиса убежища в Сан-Франциско. Офицер убежища взял интервью у "маленького ребенка, который подвергся сексуальному домогательству со стороны кого-то, кого мы считаем сотрудником службы безопасности или пограничного патруля".

В другом отчете рассказывается об инциденте в 2018 году, когда мужчина, ищущий убежища, был задержан и доставлен в центр содержания под стражей в Сан-Исидро, штат Калифорния. Офицер сказал мужчине, что "если он займется сексом, его отпустят", а когда задержанный отказался, "полицейский ругал его по-английски и сказал, что его посадят в наказание".

Один из просителей убежища из Гондураса сообщил, как его держали в камере с 65 людьми без удобств, с блохами и скорпионами. Другие сообщали, что их держат в "холодных боксах" без отопления.

Обеспокоенность по поводу ненадлежащего поведения офицеров на границе стала широко освещаться сентябре, когда агенты пограничного патруля на лошадях с кнутами преследовали гаитянских мигрантов.