Украинец пытался пересечь границу с Молдовой с распечатанным на принтере документом на авто
В Одесской области украинец пытался пересечь границу с Молдовой с поддельным свидетельством о регистрации польского автомобиля. Как выяснилось, мужчина распечатал его на цветном принтере.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
"В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль", - указано в сообщении.
Как объяснили в пресс-службе, во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, на котором ехал 37-летний украинец.
В результате углубленного изучения документа выяснилось, что свидетельство полностью подделано, а именно - бумагу распечатали на цветном принтере.
Сотрудники погранслужбы уже сообщили представителям правоохранительных органов о признаках правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Ранее мы сообщали, что во время действия карантинных ограничений на поездки в общественном транспорте в столице началась не только повальная подделка пропусков. Кроме них стали усиленно подделывать и документы, дающие право на управление личным транспортом.
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