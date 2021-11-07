В Одесской области украинец пытался пересечь границу с Молдовой с поддельным свидетельством о регистрации польского автомобиля. Как выяснилось, мужчина распечатал его на цветном принтере.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль", - указано в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, на котором ехал 37-летний украинец.

В результате углубленного изучения документа выяснилось, что свидетельство полностью подделано, а именно - бумагу распечатали на цветном принтере.

Сотрудники погранслужбы уже сообщили представителям правоохранительных органов о признаках правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ранее мы сообщали, что во время действия карантинных ограничений на поездки в общественном транспорте в столице началась не только повальная подделка пропусков. Кроме них стали усиленно подделывать и документы, дающие право на управление личным транспортом.

Помимо этого, "Страна" писала о том, что суды первой и апелляционной инстанций подтвердили правоту водителя, который был оштрафован патрульными полицейскими за вождение без прав, хотя предъявил им свои водительские права в цифровом виде из приложения "Дия".