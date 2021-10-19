В одесском аэропорту пограничники разоблачили украинца, который пытался ввезти в нашу страну из -за границы 10 килограмм контрабандных ювелирных изделий. Это около 90 комплектов изделий из серебра 925 пробы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

Мужчина, прибывший рейсом из Дубая, хотел пройти пограничный контроль по зеленому коридору, чтобы не платить таможенные сборы за провоз ценностей. Пограничники решили проверить его багаж и нашли в чемодане множество серебряных украшений: кольца, серьги, браслеты, подвески. Все изделия были изготовлены из серебра 925 пробы, в них присутствовали вставки из камней различных видов и размеров.

По словам нарушителя, все драгоценности он приобрел в Индии за мизерную цену.

После проверки украшения у мужчины изъяли. Ориентировочная стоимость товара по ценам онлайн-магазинов превышает 7 тысяч долларов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, летом в "Борисполе" нашли незаконную партию техники Apple и драгоценностей на 30 миллионов.

Также мы писали о том, как киевская таможня изъяла крест с бриллиантами и рубинами, который задекларировали как дешевую бижутерию.