В российской столице - Москве суд приговорил гражданина Украины к трем годам колонии общего режима за якобы организацию контрабанды оборудования для военных самолетов МиГ-29 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом со ссылкой на данные суда пишет ТАСС в среду, 13 октября.

Обвиняемого в содеянном преступлении в документах суда представили как Ливенцова С. И. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима.

По данным Федеральной служба безопасности РФ, украинец якобы организовал канал контрабанды и два года назад - в 2019 году собирался незаконно купить комплектующее изделие авиационного двигателя РД-33 предназначенного для самолетов Миг-29.

В дальнейшем, как добавили в спецслужбе, гражданин Украины якобы планировал незаконно вывезти технику в государство на Аравийском полуострове.

Задержали Ливенцова в октябре 2019 года при передаче взятки в размере восемь тысяч долларов сотруднику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее мы рассказывали, как в США украинца приговорили к девяти годам за кражу десяти миллионов долларов у Microsoft с помощью подарочных карт Xbox.

Также сообщали, что в Греции украинца приговорили к пожизненному сроку за перевозку нелегалов.