В Одесской области, на украино-молдавской границе произошел шпионский инцидент. Вчера, 7 октября, пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили японца с партией шпионских устройств.

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Паланка". Здесь у подданного Японии, который ехал в рейсовом автобусе, изъяли комплект шпионского оборудования, которое он пытался вывезти на территорию Молдовы.

"Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка".

Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы. По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

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