На границе Польши и Беларуси, где собрались тысячи мигрантов и обустроили лагерь, во вторник, 9 ноября, слышны звуки автоматных очередей.

Видео публикует белорусское информагентство "Белта".

В агентстве заявили, что ролик был снят очевидцами.

"Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле", - говорится в сообщении агентства.

На кадрах видно, что не все люди прижимаются к земле. Некоторые стоят как ни в чем не бывало.

Напомним, 8 ноября огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей. В связи с этим расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны были переведены на шестичасовую готовность.

Мы также писали, что в Минобороны Польши заявили, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание при участии премьер-министра и глав отдельных служб из-за сложившейся ситуации с мигрантами на границе.

"Страна" ранее подробно рассказывала о сложившейся ситуации на белорусско-польской границе.