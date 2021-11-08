На границе Беларуси и Польши, где сегодня между мигрантами и польскими военными начались стычки, началась стрельба. Колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, мигранты пытаются разрушить пограничную ограду.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

Из-за ухудшения ситуации польским пограничникам приходится отбивать атаку. На границе все чаще слышны звуки выстрелов.

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Кроме этого, на белорусско-польскую границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию. Он заявил, что в ответ на агрессивные действия Беларуси польская сторона будет повышать боеспособность своих сил.

"Повышаем боеготовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, приведшей тысячи людей к польской границе", – написал Петржак в Twitter.

По информации главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, на границе присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

В свою очередь официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что огонь ведётся только со стороны польских войск.

"Стрельба слышна с польской стороны", — сказал Бычковский, комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.

Напомним, расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на шестичасовую готовность в связи с движением мигрантов из Беларуси. Таких серьезных ситуаций на границе Польши не было с 1939 года, заявил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.