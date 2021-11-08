Вся большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза утром 8 ноября, подошла вплотную к границе с Польшей.

Об этом сообщает "Спутник Беларусь" со ссылкой на информацию от белорусских пограничников.

По информации Минобороны Польши, в настоящее время беженцы находятся в окрестностях пункта пропуска "Кузница".

В Польше введена боевая готовность. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак сообщил, что сейчас на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат.

В правительстве Польши движение мигрантов назвали "крупнейшей массовой попыткой силового проникновения в страну".

Напомним, ранее в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Также мы писали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.