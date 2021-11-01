На украинской границе поймали нелегалов из Кубы и Турции. Мигранты хотели попасть в Европу
Сотрудники Государственной пограничной службы на украинской границе задержали четырех нелегальных мигрантов, которые хотели попасть на территорию Евросоюза.
Об этом Госпогранслужба сообщила на странице в Фейсбук.
"О возможном нарушении львовские пограничники знали заранее от коллег-оперативников. Проверить эту информацию выбыла группа реагирования, которая в нескольких сотнях метров от госграницы обнаружила двух мужчин 20 и 24 лет", - говорится в сообщении.
При себе у иностранцев были документы граждан Кубы. Мигранты рассказали, что таким образом хотели попасть к родственникам в Испанию.
Еще двух нелегалов задержали пограничники Чопского отряда. Они заметили как в сторону Венгрии двигаются двое мужчин.
"Выбыла группа реагирования, которая задержала нарушителей в 100 метрах от границы. Мужчины имели при себе загранпаспорта Турции и признались, что хотели попасть в страны ЕС", - пишут в сообщении.
В результате на всех иностранцев составили административные документы. За попытку незаконного пересечения границы им придется отвечать в суде.
Ранее мы писали о том, что в Черноморском морском порту, во время оформления теплохода, который прибыл из Турции, оперативники обнаружили двух нелегальных мигрантов из Сирии. Мужчины прятались в грузовике с тканью.
Кроме этого, в прошлом месяце в польском Подляшье полиция в очередной раз задержала гражданина Украины за перевозку нелегалов. На этот раз в автобусе было 12 предполагаемых нелегалов.