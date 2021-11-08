Расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на шестичасовую готовность в связи с движением мигрантов из Белоруссии.

Солдат территориальной обороны командование просит проверить обмундирование и средства связи, оповестить близких и работодателей.

"Никогда еще перспектива прямого военного столкновения Польши и Белоруссии не была так очевидно, как сегодня. Еще больше вероятность столкновения увеличивает то, что обеим сторонам она выгодна. И Варшава, и Минск сейчас заинтересованы в патриотической мобилизации. Первая - из-за конфликта с Евросоюзом, второй - из-за приближающегося референдума по конституционной реформе. Плюс - в представлении обеих сторон приграничный военный конфликт должен списать многие вопросы к ним со стороны доноров (экономики и безопасности). Главных стран НАТО и России, соответственно", - дает прогноз шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Таких серьезных ситуаций на границе Польши не было с 1939, заявил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

По его словам, среди прочего, на серьезность ситуации указывает то, что на границе с Беларусью значительно увеличено число солдат польской армии, а три бригады территориальной обороны приведены в шестичасовую готовность.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

На данный момент большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза, подошла вплотную к границе с Польшей.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.