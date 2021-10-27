Лидер правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" и заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский представил проект закона о защите родины. Он направлен на "радикальное" усиление вооруженных сил, поскольку, по словам политика, страна сталкивается с миграционным давлением со стороны Беларуси и другими вызовами.

Об этом сообщает Associated Press.

Качиньский сказал, что законопроект необходим из-за ухудшения международной ситуации и геополитического положения Польши. В качестве угроз он назвал "имперские амбиции России" и гибридную войну, которую Беларусь ведет против Польши и других стран Европейского союза с использованием мигрантов.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: хочешь мира - готовься к войне", - сказал он 26 октября на пресс-конференции в Варшаве.

Он утверждает, что как страна, расположенная на восточном фланге Евросоюза и НАТО Польша должна иметь серьезные силы сдерживания и быть способной "эффективно защищаться в течение длительного времени в одиночку".

Законопроект, который должен быть одобрен парламентом и президентом, направлен на замену документа 1967 года. В то время Польша была членом восточного военного альянса Варшавского договора. С 1999 года она стала членом НАТО и регулярно упоминается как один из немногих членов альянса, вкладывающих не менее 2% своего ВВП в оборону.

Качиньский уверен, что предлагаемые проектом изменения пойдут на пользу и НАТО.

В проекте предусмотрено увеличение оборонного бюджета и численности вооруженных сил более чем вдвое, по крайней мере, до 250 000 солдат и 50 000 резервистов. Изменения не предполагают восстановления обязательной военной службы.

Качиньский также отметил, что Польша надеется укрепить свои силы, покупая военное оборудование американского производства, но также обратит внимание на оружие европейского производства.

Ранее "Страна" писала о напряженной обстановке из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси.

Беларусь делают виноватой в миграционном кризисе не только поляки, но и немцы. Недавно в МИД ФРГ назвали Лукашенко "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов".