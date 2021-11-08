Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать срочное совещание при участии премьер-министра и глав отдельных служб из-за сложившейся ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Об этом заявили в Бюро национальной безопасности.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 мск) в BBN встретится с премьер-министром, министрами и главами служб", — указывается в сообщении ведомства.

Состоянием на данный момент ситуация продолжает нагнетаться.

Ранее в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

В связи с этим расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на шестичасовую готовность.

Сейчас происходят первые стычки между мигрантами и польскими военными. Также в сети появилось видео, как мигранты скандируют "German German German!" Это может означать конечную точку их маршрута.

Подробнее о ситуации читайте в статье журналистов "Страны" Оксаны Малаховой и Александры Харченко.