На фоне нового витка кризиса с мигрантами президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Как рассказали на Банковой, собеседники обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Зеленский проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее защиты.

Особое внимание было уделено координации позиций по противодействию "Северному потоку – 2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока – 2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

"Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул Зеленский.

Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Зеленский сообщил Дуде о положении с безопасностью на Донбассе.

Отдельно президент Украины коснулся темы обеспечения свободы передвижения в нынешних эпидемических условиях. Он убежден, что для граждан Украины не введут дополнительных ограничений для въезда в Польшу.

Также Зеленский отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Лидеры договорились об обмене визитами и проведении мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений: 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал пресс-релиз Банковой.

"О желании Украины покупать белорусскую электроэнергию в сложившихся условиях, судя по всему, не говорили", - написал канал.

Ранее "Страна" подробно разбирала, почему из-за обстановки на границе заговорили о войне Беларуси с Польшей.

Также мы сообщали, что с 9 ноября Польша закроет пункт пропуска "Кузница" на границе с Беларусью, возле которого скопилась большая толпа из тысяч беженцев.