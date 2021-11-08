Со вторника, 9 ноября, Польша закроет пункт пропуска "Кузница" на границе с Беларусью, возле которого скопилась большая толпа из тысяч беженцев.

Об этом сообщает в Твиттере пограничная служба страны.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, 9 ноября, с 07:00 утра приграничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено. Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - сказано в записи.

Как писала "Страна", днем ситуация на польско-белорусской границы обострилась. Произошли первые стычки между мигрантами и польскими военными.

В связи с этим президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать срочное совещание при участии премьер-министра и глав отдельных служб.

А позже стало известно, что власти Польши срочно вызывали резервистов двух батальонов пехоты на места службы к восточным границам.

"Страна" подробно разбирала, почему из-за тревожной обстановки на границе заговорили о войне Беларуси с Польшей, а в Беларуси заявили о том, что НАТО стягивает свои войска к республике. .