В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что соседние государства хотят устроить в Украине миграционный кризис.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в Facebook.

"Соседние государства прибегают к гибридным технологиями "увеличения потока беженцев", прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - сказал замминистра внутренних дел Евгений Енин.

При этом, по словам самого же Енина, пересечь границу за целую неделю пытались двое кубинцев. И то, лишь для того, чтобы дальше направиться в Польшу.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник, 9 ноября, из Беларуси в Польшу прорвались две большие группы мигрантов из тех, которые обустроили лагерь у границы. Они прорвали забор. По информации польских пограничников, речь о нескольких десятках беженцев.

Кроме того, сегодня, 10 ноября, Евгений Енин заявил, что на фоне массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе Украина готовится к возможному обострению ситуации. Пограничники усиливают защиту и готовятся к возможным провокациям.