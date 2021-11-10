Две большие группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу
Вечером во вторник, 9 ноября, из Беларуси в Польшу прорвались две большие группы мигрантов из тех, которые обустроили лагерь у границы. Они прорвали забор. По информации польских пограничников, речь о нескольких десятках беженцев.
Об этом сообщает Radio Białystok.
Мигранты прорвали заборы в окрестностях Крынки и Бяловежи, после этого они ворвались на территорию Польши. Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.
В районе лагеря мигрантов рядом с пограничным переходом, где находятся несколько сотен беженцев, ситуация остается спокойной.
"По данным польских служб, мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.
Согласно оценкам польских пограничников, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.
Напомним, Литва впервые ввела режим ЧП на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов.
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