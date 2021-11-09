После сегодняшнего телефонного диалога с президентом России Владимиром Путиным глава Беларуси Александр Лукашенко впервые публично прокомментировал ситуацию на границе с Польшей.

По словам Лукашенко, в случае, если при сложившихся обстоятельства Минск позволит себе допустить ошибку - это сразу же втянет Россию в конфликт.

"Мы знаем свое место, но на колени мы не встанем", - пообещал он.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

Кроме того, мы также писали, что в понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

На данный момент большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза, подошла вплотную к границе с Польшей.

Напомним, что сегодня в Евросоюзе обвинили Беларусь в том, что она заманивает мигрантов в Европу через свои дипломатические учреждения. Отметим, сегодня также сообщалось, что ЕС отобрал у чиновников республики льготы на получение виз.