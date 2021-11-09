Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, где собрались тысячи мигрантов.

"Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям", - говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин озаботились фактами "стягивания на границу регулярных войск Польши".

"Происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции Главы государств обсудили в деталях", - говорится в сообщении телеграм-канала, который связывают с пресс-службой Лукашенко.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

На данный момент большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза, подошла вплотную к границе с Польшей.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.