Впервые в истории независимой Литвы сейм большинством голосов объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью из-за ситуации с наплывом тысяч мигрантов. Оно вступает в силу со среды, 10 ноября и продлится месяц. Об этом сообщается в микроблоге литовского парламента в Twitter.

"Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы", - говорится в сообщении.

По данным Sputnik Литва, решение о введении режима ЧП поддержали 122 депутата, один член парламента выступил против, воздержавшихся не было. В документе сказано, что чрезвычайное положение введено для устранения угрозы для общества, которую представляет массовый приток мигрантов.

Действие режима ЧП распространится вдоль границы Литвы с Беларусью и на поселения иностранцев. В частности, на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

На данный момент большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза, подошла вплотную к границе с Польшей.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.



