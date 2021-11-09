На фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе в Евросоюзе обвинили Беларусь в том, что она заманивает мигрантов в Европу через свои дипломатические учреждения. Отметим, сегодня также сообщалось, что ЕС отобрал у чиновников республики льготы на получение виз.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано в ходе брифинга.

По его словам, общаются с мигрантами через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и так далее, которые выдают визы. Стано также заявил, что сотрудники этих учреждений обещают мигрантам транспорт до границы с ЕС.

"Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко (Александра, президента Беларуси - Ред.). Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", - сказал Стано.

Напомним, Польша закрыла пункт пропуска "Кузница" на границе с Беларусью, где скопились тысячи мигрантов

Также мы сообщали, что во вторник, 9 ноября, Лукашенко обсудил по телефону с российским президентов Владимиром Путиным ситуацию на белорусско-польской границе.

Кроме того, "Страна" ранее подробно рассказывала, к чему может привести обострение на границе Польши и Беларуси.