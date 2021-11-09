Совет Евросоюза начал вводить анонсированные санкции против Беларуси. Во вторник, 9 ноября, приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима", - говорится в сообщении.

Ограничение касается положений соглашения, отменяющих требования по документальному подтверждению, регулирующих выдачу многократных виз и снижающих сборы за подачу заявления на получение визы. Эти положения применяются к должностным лицам Беларуси. На обычных граждан этой страны решение ЕС не распространяется. В Совете ЕС заверяют, что они могут продолжать пользоваться льготами по соглашению об упрощении визового режима.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

На данный момент большая группа мигрантов, которая двигалась по территории Беларуси в сторону Евросоюза, подошла вплотную к границе с Польшей.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.