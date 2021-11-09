Минск продолжает поставлять электроэнергию в Украине в рамках контракта, который был подписан на ноябрь. Письмо ГПО "Белэнерго", в котором говорилось об остановке поставок в Украину, было направлено в адрес конкретных компаний, в которые не запланированы поставки в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Белэнерго" в своем Тelegram-канале во вторник, 9 ноября.

Экспорт электроэнергии из Беларуси в Украину продолжается согласно контрактным обязательствам. В обнародованном ранее обращении ГПО речь шла об изменении сотрудничества, но с конкретными компаниями, которым поставки электроэнергии в текущем месяце не были запланированы.

Напомним, в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси, который истек в конце октября. Однако в ноябре уже Москва и Минск отказались поставлять электроэнергию Украине. Почему РФ и Беларусь приняли такое решение подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что 2 ноября Украина запросила аварийную энергетическую помощь у Беларуси из-за нехватки угля на ТЭС страны. И уже 6 ноября Минск возобновил поставки в Украину.