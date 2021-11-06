В субботу, 6 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси в Telegram.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.

В то же время в Минэнерго уточнили, что график поставок электричества сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей.

Отметим, ранее мы сообщали, что мощность поставок составит 5 МВт в течение дня. Это очень небольшие объемы, которые вряд ли как-то повлияют на ситуацию на энергорынке Украины.

Напомним, ранее в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, однако он истек в конце октября. Впрочем, с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

О том, почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия, "Страна" уже подробно описывала.

Также мы писали, что 2 ноября Украина запросила аварийную энергетическую помощь у Беларуси из-за нехватки угля на ТЭС страны.