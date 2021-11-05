Начиная с субботы, 6 ноября, Беларусь возобновит коммерческие поставки электроэнергии в Украину. Мощность поставок составит 5 МВт в течение дня. Это очень небольшие объемы, которые вряд ли как-то повлияют на ситуацию на энергорынке Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в пятницу.

Согласно данным сайта, поставки будут проходить без перерывов, увеличений или уменьшений мощности с 00:00 6 ноября до 23:00 субботы.

Напомним, в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, но он истекает в конце октября. Соответственно с 1 ноября он должен был считаться открытым. К тому времени уже даже были проведены аукционы по импорту электроэнергии (Энергоатом бронировал 885 мегаватт, а компания "Тет групп" 400 мегаватт).

Однако с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии. Почему обе страны приняли такие решения подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что 2 ноября Украина запросила аварийную энергетическую помощь у Белоруссии из-за нехватки угля на тепловых электрических станциях страны. Кроме того, в "Укрэнерго" признали невозможность балансировать энергосистему страны без помощи из Беларуси.