С покупкой Украиной белорусской электроэнергии возникли некоторые проблемы. Так, в Государственном производственном объединении "Белэнерго" заявили, что поставки электроэнергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов с ноября осуществляться не будут. Кроме этого, "Белэнерго" не собирается заключать с Украиной новые рамочные контракты.

Об этом свидетельствует обращение ГПО "Белэнерго", в котором говорится об изменении условий сотрудничества. Документ оказался в распоряжении "Страны".

"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в документе.

На документ отреагировал нардеп Евгений Шевченко (которого исключили из фракции "Слуга народа" за поездку к президенту Беларуси Александру Лукашенко) заявляет, что письмо от "Белэнерго" о прекращении действия контрактов на поставку электроэнергии в Украину не означает, что импорт электричества из Белоруссии вообще прекратится.

"Хочу объяснить, что означают подобные письма от "Белэнерго" ко многим контрагентам в Украине. За последние годы, Белэнерго заключило РАМОЧНЫЕ договора со многими украинскими компаниями по поставке ЭЭ в Украину.



В этом году, когда дефицит электричества достиг наивысшей точки за всю историю, большое количество контрагентов (около 30), привело к искусственному и экономически не обоснованному повышению цен за доступ к сетям при проведении аукциона на сечение Беларусь - Украина.

Учитывая тот фактор, что деньги полученные за доступ к сечению имеют целевое назначение и могут использоваться только для ремонта этих же сетей. А, линии связывающие ОЭС Украины и Беларуси не планируются ремонтироваться из-за будущей интеграции с европейской энергосистемой, Беларуси экономически не выгодно экспортировать в Украину электроэнергию по завышенной цене за сечение.



Поэтому, не стоить бить тревогу. Электроэнергия из Беларуси будет. И ноябре и в декабре. Вопрос количества", - написал Шевченко в своём телеграмм-канале.

Напомним, в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, однако он истек в конце октября. Впрочем, с 1 ноября Белоруссия и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

Однако, уже в начале ноября Украина срочно запросила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Более того, еще вчера украинские энергопоставщики намеревались импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.