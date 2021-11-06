В воскресенье, 7 ноября, Беларусь может поставить в Украину еще 60 МВт-ч электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ENTSO-E.

Так, на 7 ноября Киевом у Беларуси забронировано по 15 МВт мощности на четыре часа подряд в период с 16:00 до 20:00.

В то же время на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" мощность межгосударственного сечения не распределялась. Впрочем, по итогам месячного аукциона на этот месяц, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", а еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". То есть импортером может быть каждая из этих компаний.

По результатам суточных аукционов по распределению межгосударственных сечений на понедельник, 8 ноября, из предложенных системным оператором 885 МВт сечения мощность 475 МВт на каждый час суток выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", еще 400 МВт – "ТЭТ групп" и еще 10 МВт – ООО "Овис Трейд".

На данный момент, по данным ENTSO-E, импорт из Беларуси должен осуществляться на мощности 5 МВт каждый час.

Напомним, с 6 ноября импорт электроэнергии из Беларуси возобновился. Глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорт 6 ноября в объеме 5 МВт-ч ежечасно осуществляет компания "ТЭТ групп".

На аукционе по распределению мощности межгосударственных сечений для импорта на 6 ноября 10 МВт выкупило ООО ЭРУ "Трейдинг", которое принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри. Еще 5 МВт – ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко. Всего предлагалось 15 МВт. Еще раньше ООО "ТЭТ групп" на суточном аукционе на 3 ноября выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси, на 4 ноября – 500 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго".

На 5 ноября 10 МВт из 15 предложенных выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг". Остальные 5 МВт не распределили.

По итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". В свою очередь "Энергоатом" отказался от мощности сечения на 3 и 4 ноября, поскольку они были выставлены на суточный аукцион. Вместе с тем уже на суточные аукционы на 5 и 6 ноября выставлялось всего 15 МВт. Это дало повод участникам рынка говорить о том, что "Энергоатом" в эти дни оставил за собой право на ранее забронированные мощности.

При этом все первые пять дней ноября импорт из Беларуси физически не осуществлялся.

Ранее мы писали о том, что в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, однако он истек в конце октября. Впрочем, с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

О том, почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия, "Страна" уже подробно описывала.

Мы также писали, что Украина срочно запросила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.