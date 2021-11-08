В субботу, 6 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Уже в понедельник, 8 ноября, импорт может составить 9200 МВт-ч.

Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.



"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования", — говорится в сообщении.

Как передает Энергореформа, импорт белорусской электроэнергии начался 6 ноября - на тот момент он составлял по 5 МВт ежечасно. В воскресенье, 7 ноября, он осуществлялся по 15 МВт на протяжении четырех часов в период с 16:00 до 20:00.

В понедельник импорт электроэнергии из Беларуси может увеличиться до 400 МВт-ч на все часы суток, за исключением последнего. То есть сегодня Украина может получить 9200 МВт-ч беларусской электроэнергии — это почти 2% суточного потребления.

По результатам суточных аукционов по распределению межгосударственных сечений состоянием на 8 ноября, из предложенных оператором 885 МВт сечения мощность 475 МВт на каждый час суток выкупило ООО ЭРУ Трейдинг Ярослава Мудрого и Дейла Перри. При этом еще 400 МВт — ТЭТ групп Виталия Бутенко, ранее возглавлявшего Д.Трейдинг, и еще 10 МВт — ООО Овис Трейд экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина.

На вторник, 9 ноября, 885 МВт мощности сечения разделили ЭРУ Трейдинг и ТЭТ групп — 485 МВт и 400 МВТ соответственно.

Напомним, с 6 ноября импорт электроэнергии из Беларуси возобновился. Глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорт 6 ноября в объеме 5 МВт-ч ежечасно осуществляла компания "ТЭТ групп".

Кроме этого, "Страна" уже писала о том, что украинские энергопоставщики в понедельник, 8 ноября, намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.