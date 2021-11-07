Украинские энергопоставщики в понедельник, 8 ноября, намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье, 7 ноября, на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Указывается, что поставки должны пройти по ровному графику. То есть без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - в период с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт. В то же время днем ранее она составляла 15 МВт.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, однако он истек в конце октября. Впрочем, с 1 ноября Белоруссия и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

О том, почему Белоруссия и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия, "Страна" подробно описывала.

Мы также сообщали, что Украина срочно запросила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.