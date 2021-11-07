Украина идет к полной интеграции в электрическую сеть Европейского Союза, потому России будет сложно использовать энергетические рычаги давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках II форума "Re: Open Zakarpattia", сообщает "Хвиля".

Кулеба заявил, что Украина приняла политическое решение о перенастройке страны в соответствии с Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, и система работает по новым правилам. Потому Россия не сможет диктовать свои условия и заставлять что-то делать, подчеркнул глава МИД.

"Украина не будет идти на компромиссы, которые касаются европейских и евроатлантических перспектив государства. Мы, несмотря на все трудности, – не внутри страны, а вокруг Украины, – идем к полной интеграции Украины в электрическую сеть Евросоюза ENTSOI", - сообщил Кулеба.

Также глава МИД отметил, что для Украины приближающаяся зима должна стать первым шок-тестом по окончательному отсоединению от Беларуси и России.

Напомним, Россия и Беларусь отказались поставлять электроэнергию Украине с 1 ноября.

Однако уже 2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему страны без помощи из Беларуси. Поэтому Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Страна может поставить Украине еще 60 МВт-ч электроэнергии.