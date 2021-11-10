Украина усиливает меры безопасности на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
На фоне массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе Украина готовится к возможному обострению ситуации. Пограничники усиливают защиту и готовятся к возможным провокациям.
Об этом со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина пишет "РБК-Украина".
"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.
Также Енин добавил, что в настоящее время на участке украинско-белорусской границы проводятся необходимые мероприятия, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", - сказал представитель МВД.
Напомним, днем ранее автор "стены" с Россией Яценюк предложил СНБО построить новую - на границе с Беларусью.
Между тем, еще в сентябре глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости построить "стену" на границе с Беларусью, опасаясь беженцев.