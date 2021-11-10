На фоне массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе Украина готовится к возможному обострению ситуации. Пограничники усиливают защиту и готовятся к возможным провокациям.

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина пишет "РБК-Украина".

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.

Также Енин добавил, что в настоящее время на участке украинско-белорусской границы проводятся необходимые мероприятия, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", - сказал представитель МВД.

Напомним, днем ранее автор "стены" с Россией Яценюк предложил СНБО построить новую - на границе с Беларусью.

Между тем, еще в сентябре глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости построить "стену" на границе с Беларусью, опасаясь беженцев.