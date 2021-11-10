Украину хотят привлечь к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Такое предложение внесли социал-демократы в Бундестаге Германии. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки на получение убежища в ЕС, передает DW.

По мнению эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильса Шмида, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

При этом политик из самой большой в Бундестаге фракции раскритиковал обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконном вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. Политик\ считает, что Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют.

Напомним, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.