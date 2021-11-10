Сегодня, в Офисе президента Украины состоялось очередное экстренное заседание СНБО. Там в числе прочих будет рассматривался ситуация на границе с Беларусью.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, накануне заседания состоялись совещания в Главном управлении разведки Минобороны и в Офисе президента. Украинские власти обсудили напряженную ситуацию на границе с Беларусью из-за потока нелегальных мигрантов - и "возможных провокаций" уже на украинской границе.

Обычно заседания СНБО проходят по пятницам. Минувшее заседание СНБО состоялось 22 октября и было посвящено энергетике и коронавирусу.

Отметим, что нынешний Совбез проходит в новом составе. Из него вывели уволенных министров Любченко, Тарана и Уруского. А ввели министра промышленности Павла Рябикина, первого вице-премьера Юлию Свириденко и министра обороны Алексея Резникова.

17:15 Глава СБУ Баканов интересно ответил на вопрос, был ли задержанный вчера в Киеве "начальник" донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовский, обвиняемый в пытках, агентом СБУ.

Такую информацию еще раньше публиковали украинские СМИ.

"Главное, не как он оказался в Киеве. А то, что СБУ эффективно работает и смогла его задержать. Он был руководителем тюрьмы в Донецка, занимался пытками. Но другие подробности раскрыть не можем. Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. В частности, лично со мной он никаких соглашений не заключал. Если бы это было, он бы не мог быть задержан".

То есть Баканов не опроверг четко, что с СБУ Куликовский сотрудничал и что он уже давно находился в Киеве под контролем и во взаимодействии с украинскими спецслужбами.

17:10 Что касается санкционных списков "воров в законе" СНБО, по словам Монастырского, было выявлено более 100 неточностей в паспортных данных.

"Неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После устранения неточностей, счета были заблокированы, и работа министерства в этом направлении продолжается" - сказал министр.

17:08 Также глава МВД ответил на вопрос о ситуации на границе с Беларусью: "Не могу говорить о деталях, но могу сказать однозначно: мы готовимся к сценариям, подобным тем, что на польско-белорусской границе, мы принимаем решение об усилении пограничной службы на границе. Были определены участки наиболее вероятного столпотворения мигрантов у границ... Количество пограничников увеличится в два раза. Будет усилено присутствие Нацгвардии и Нацполиции. И будут функционировать мобильные группы на предмет поиска незаконного пересечения границы".

17:00 Денис Монастырский ответил на вопрос о проверке полицейскими ковид-сертификатов на улице: "Этот ответ не был правильно воспринят. Это в общественном транспорте и местах, а не на улицах".

16:54 Глава МВД Денис Монастырский рассказал, какие ошибки закрались в санкционный список "воров в законе".

О них ранее говорил секретарь СНБО Данилов.

"Было выявлено более 100 неточностей в паспортных данных. Неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После устранения неточностей, счета были заблокированы", - рассказал Монастырский.

Также он анонсировал новые санкционные списки:

"Продолжается работа по актуализации списков и идет работа по созданию новых списков, которые могут быть скоро рассмотрены правительством и СНБО".

16:51 Данилов раскритиковал депутата немецкого Бундестага, который предлагал направить мигрантов на территорию Украины.

"У нас на СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о котором заявил депутат Бундестага. Пусть он себе домой по два-три человека берет. С какого перепуга мы должны их принимать? Германия отвечает за беженцев", - недовольно заявил секретарь СНБО.

16:45 Власти обсуждают вопрос, что делать с телеграм-каналами - судя по всему теми, которые критикуют президента.

Данилов намекнул, что телеграмм в Украине могут вообще заблокировать.

"Я не читаю телеграм-каналы. У меня нет этого месседжера. Вчера, когда у нас было большое совещание, мы поднимали вопрос закрытости или открытости ряда месседжеров", - рассказал секретарь Совбеза Данилов.

16:42 Данилов на брифинге фактически подтвердил слова Авакова о том, что решения о санкциях СНБО принимаются без подготовки и "за пять минут".

По его словам, документы, имеющие гриф "секретно" (а санкции идут именно под таким грифом) выдаются членам СНБО только перед началом заседания, а после заседания тут же изымаются.

То есть, Данилов подтвердил, что у членов СНБО даже физически нет времени внимательно изучить документы.

16:37 Также на СНБО утвердили санкции против тех, кто открыл посольство Никарагуа в Крыму. Речь о 4 жителях Никарагуа и 4 россиянах.

16:30 Начался брифинг по итогам заседания СНБО.

Первый вопрос - белорусско-польская граница и мигранты. Данилов говорит, что было "принято соответствующее решение". Какое - не уточнил.

Второй вопрос - ситуация с энергетикой. Докладывал премьер Шмыгаль, но подробностей решения секретарь СНБО не озвучил.

Еще один вопрос - отчет СБУ по контрабандистам. МВД отчиталось по "ворам в законе".

Обсуждался и закон по деолигархизации. "Начинается большая работа в этом направлении".

Также прозвучал намек на противостояние с Ринатом Ахметовым. Данилов сказал, что готовится отчет НАБУ о состоянии дела "Роттердам+".

Судя по всему к этому вопросу намерены активно подключиться власти.