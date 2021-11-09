Глава Национальной полиции Украины опроверг своё же заявление о том, что полиция будет проверять Covid-сертификаты на улицах. По его словам, проверок сертификатов не будет, зато будет проверка паспортов для контроля самоизоляции.

Об этом Клименко рассказал во время брифинга во вторник, 9 ноября.

"Никаких проверок Covid-сертификатов на улицах мы не проводим. Мы проверяем и контролируем вместе с органами местной власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции граждан", - сказал он

По словам Клименко, полиция может избирательно попросить показать документы гражданина Украины и через планшет проверить, должен ли этот человек находиться на самоизоляции или нет.

"В случае если нет, мы извиняемся, благодарим и отпускаем", - сказал глава Нацполиции.

Напомним, в Минздраве заявили, что проверки Covid-сертификатов являются законными, поскольку эти документы не содержат тайны.

Также сообщалось, что по словам начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в столице каждый десятый Covid-сертификат является фальшивым.