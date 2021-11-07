В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили 17 ковид-сертификатов с признаками подделки.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Так, в пятницу, 5 ноября, на территории аэропорта "Борисполь" семь человек предъявили поддельные документы о вакцинации. Также 10 подобных ковид-сертификатов обнаружили в субботу, 6 ноября.

Вследствие чего правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

В пресс-службе полиции добавили, что по каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, Верховная Рада на заседании 2 ноября поддержала в первом чтении законопроект №6084 об увеличении штрафов за подделку медицинской документации, связанной с коронавирусом. Кроме того, при рассмотрении законопроекта нардепы сократили до семи дней сроки подачи поправок ко второму чтению.

Мы также рассказывали, что в Украине уже начали штрафовать за фальсификацию сертификатов. Так, во Львовской области суд признал виновным и оштрафовал мужчину и женщину, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными ковид-сертификатами.