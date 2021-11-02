Верховная Рада на заседании 2 ноября поддержала в первом чтении законопроект №6084 об увеличении штрафов за подделку медицинской документации, связанной с коронавирусом.

Как свидетельствует карточка проекта на сайте парламента, за проголосовали 282 депутата.

Кроме того, при рассмотрении законопроекта нардепы сократили до семи дней сроки подачи поправок ко второму чтению. За это проголосовали 272 парламентария.

Документ предусматривает:

За использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов - штраф от 85-170 тысяч грн или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее "Страна" анонсировала, что нардепы собираются рассматривать ужесточение наказаний за подделку ковидных документов.

Мы также рассказывали, что в Украине уже начали штрафовать за фальсификацию сертификатов.