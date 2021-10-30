Правоохранители в Ровно разоблачили туристическое агентство, которое сбывало поддельные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Владелице турфирмы готовят подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области.

Фейковые справки 33-летняя местная жительница изготовляла для клиентов, которым готовила пакет документов для туристических поездок. Она выдавала их от имени одной из лабораторий в Ровно, которая якобы проводила обследование.

При этом стоимость справки на отсутствие коронавируса входила в общую сумму тура.

Во время обыска в помещении агентства правоохранители изъяли семь фиктивных ПЦР-тестов – у них была указана дата на несколько дней вперед.

Также в ноутбуке полицейские нашли еще около десяти таких справок, подготовленных для клиентов.

"Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней жительнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали о том, как в Киеве врач и медсестры продавали поддельные результаты ПЦР-тестов по 725 - 1 800 гривен без сдачи анализов.

Кроме этого, в Минздраве потребовали отстранять от работы главврачей, подозреваемых в подделке ковидной документации.