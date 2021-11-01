Во вторник, 2 ноября, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде пройдет внеочередное заседание. Распоряжение об этом подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Среди прочего, нардепы рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за подделку и использование сертификатов о вакцинации.

Так, законопроект №6084 предлагает:

1. За использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок - штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

2. За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней - штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.

3. За изготовление и сбыт поддельных документов - штраф от 85-170 тысяч грн или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Руслан Стефанчук анонсировал несколько внеочередных заседаний Рады на этой неделе. По словам Стефанчука, депутаты будут решать целый ряд вопросов, связанных с противодействием COVID-19.

Помимо законопроекта №6084 на завтрашнем заседании также одним из заявленных в повестке дня документов станет законопроект №5067 "О подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции".

Кроме этого, депутаты рассмотрят проект постановления об ограничении доступа в Верховную Раду лиц без ковид-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов