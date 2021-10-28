Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Сессия запланирована на вторник, 2 ноября. Нардепы рассмотрят проект постановления №6154, которое предусматривает допуск в парламент депутатов только по ковид-сертификату или ПЦР-тесту, и ряд других законопроектов.

Об этом сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Среди законопроектов, которые нардепы планируют рассмотреть 2 ноября:

№6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касаемо его приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Также на повестке дня и другие вопросы, добавила Палийчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину.

Также мы писали, что Рада снова хочет поднять вопрос отмены перевода часов в Украине на летнее время.