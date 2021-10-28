Рада во вторник соберется на внеочередное заседание. Что рассмотрят нардепы
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Сессия запланирована на вторник, 2 ноября. Нардепы рассмотрят проект постановления №6154, которое предусматривает допуск в парламент депутатов только по ковид-сертификату или ПЦР-тесту, и ряд других законопроектов.
Об этом сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.
Среди законопроектов, которые нардепы планируют рассмотреть 2 ноября:
- №6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
- №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
- №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касаемо его приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
Также на повестке дня и другие вопросы, добавила Палийчук.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину.
Также мы писали, что Рада снова хочет поднять вопрос отмены перевода часов в Украине на летнее время.