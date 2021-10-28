Нардепы рассмотрят во вторник ряд законопроектов. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Сессия запланирована на вторник, 2 ноября. Нардепы рассмотрят проект постановления №6154, которое предусматривает допуск в парламент депутатов только по ковид-сертификату или ПЦР-тесту, и ряд других законопроектов.

Об этом сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Среди законопроектов, которые нардепы планируют рассмотреть 2 ноября:

  • №6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
  • №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
  • №5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
  • №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касаемо его приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Также на повестке дня и другие вопросы, добавила Палийчук.

Рада во вторник соберется на внеочередное заседания. Что рассмотрят нардепы

Напомним, ранее сообщалось, что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину.

Также мы писали, что Рада снова хочет поднять вопрос отмены перевода часов в Украине на летнее время.

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