Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (который ранее назвал возможного преемника министра экологии Романа Абрамовского - Ред,), раскрыл детали грядущих перестановок в Кабмине Украины.

По его мнению, на следующем пленарном заседании Рады свои порфели потеряют четыре министра из Кабмина Дениса Шмыгаля.

Об этом Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно - на следующей пленарной неделе будет не менее четырех кадровых вопросов".

Арахамия также подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. На вопрос, могут ли потерять свои должности министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Другие кандидатуры и должности он комментировать отказался.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально поданы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", - подчеркнул он.

Давид Арахамия добавил, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко тоже не грозит увольнение.

"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его - только по собственному желанию", - объяснил он.

Ранее "Страна" сообщала о ситуации вокруг главы Нацбанка Кирилла Шевченко и почему ему грозит отставка.