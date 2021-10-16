Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял видеообращение в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.

Об этом сообщает Telegram-канал Михаила Саакашвили в субботу, 16 октября.

"Я - Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", - говорится в видеообращении Арахамии.

Ранее "Страна" информировала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей по инициативе министерства юстиции, также он согласен принимать лекарства. С момента задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста.

Также мы писали, что в Грузии под Руставской тюрьмой проходит митинг противников Саакашвили. Митингующие возле Руставской тюрьмы требуют пожизненное заключение для Саакашвили.