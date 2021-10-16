Почти две тысячи тысяч граждан Грузии, которые пострадали во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, проводят митинг у стен Руставской тюрьмы, в которой на данный момент находится арестованный Саакашвили.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы... Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист Заза Давитая.

Митингующие возле Руставской тюрьмы требуют пожизненное заключение Саакашвили.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что он прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября. В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, и в последние дни поступает информация об ухудшении его состояния.

После чего его сторонники провели акцию в Тбилиси акцию "Свободу Мише". Ее организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой был Саакашвили. К митингу присоединились тысячи человек.