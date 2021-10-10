Резко ухудшилось состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме города Рустави и не собирается ее заканчивать, намереваясь дойти до конца.

Об этом заявил журналистам в эфире телекомпании "Мтавари" его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. [...] После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".

"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Талассеми́я (анемия Кули) - заболевание, наследуемое по рецессивному типу. В норме основным вариантом (97 %) гемоглобина взрослого человека является гемоглобин А и 3 % гемоглобина взрослых представлено гемоглобином А2. Наличие мутации в генах гемоглобина может привести к нарушению синтеза цепей определённого вида.

Талассемию вызывают точечные мутации или делеции в генах гемоглобина, ведущие к нарушению синтеза РНК, что приводит к уменьшению или полному прекращению синтеза одного из видов полипептидных цепей. Синтез цепей другого вида продолжается. Это приводит к образованию нестабильных полипептидных агрегатов из избыточных цепей, нарушающих нормальное функционирование эритроцитов, и их разрушению. Повышенный гемолиз эритроцитов вызывает анемию.

При талассемии характерны гипохромная анемия, анизоцитоз эритроцитов, наличие мишеневидных форм эритроцитов (пятно гемоглобина в центре клетки, напоминающее мишень). При этом содержание сывороточного железа нормальное или повышенное. Компенсаторная гиперплазия костного мозга ведёт к нарушениям в строении лицевого черепа. Череп может стать квадратным, башенным; нос приобретает седловидную форму; нарушается прикус и расположение зубов. Отмечается желтушность кожи и слизистых оболочек. Селезёнка и печень увеличены. Больные подвержены инфекционным заболеваниям. У детей рано начавшаяся анемия обуславливает физическое и умственное недоразвитие.

Ранее стало известно, что заключенный в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили написал о "великой истории любви" с Лизой Ясько.