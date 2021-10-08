Спустя неделю после объявления голодовки заключенным Михаилом Саакашвили в специальной пенитенциарной службе Грузии заверили, что состояние его здоровья удовлетворительное. В службе сообщили, что экс-президент чувствует себя хорошо, не жалуется и находится под постоянным наблюдением медиков.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ведомство.

Как там отметили, уже 1 октября, в день помещения в тюрьму и объявления голодовки Саакашвили провели внешний осмотр, первичную медицинскую проверку, а позже - клинико-лабораторные обследования и консультации с семейным врачом и врачами-специалистами других профилей (включая медиков гражданского сектора).

В заявлении службы сказано, что сейчас осужденного лечат назначенными медикаментами, включая представленные им лекарства, которые, по словам Саакашвили, назначены ему его семейным врачом.

Между тем отец политика Николоз Саакашвили в Фейсбуке призвал сына прекратить голодать.

"Обращаюсь к тебе как врач и как отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего не принесет твоему здоровью, только навредит. Голодовка на определенном этапе сделала свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы", - написал Саакашвили-старший.

Ранее посетившая Саакашвили в тюрьме депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили похудел на 12 килограммов. Также она передала журналисту Дмитрию Гордону тюремное письмо Саакашвили.

О похудении на 12 кг говорил и его адвокат Бека Басилая.

Как рассказывала "Страна", 4 октября Саакашвили сказал, что не намерен обращаться к врачам даже в случае ухудшения здоровья и что готов умереть за Грузию.