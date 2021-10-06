Давний соратник Михаила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, в интервью "Стране" рассказал, почему экс-президент Грузии вернулся на родину, несмотря на риск тюремного заключения.

По его словам, не вернуться Саакашвили не мог, так как давал своим избирателям такое обещание уже давно.

"Лично для Михаила, если бы он не приехал, надо было бы заканчивать свою политическую карьеру в Грузии. Так как там слово ценится", - отметил Сакварелидзе.

По мнению соратника Саакашвили, если тот проиграет в Грузии, проиграет все.

"Это игра по-крупному, риски по-крупному. И сейчас — тоже. Грузия — это его финальный Аустерлиц (битва под Аустерлицем — решающее сражение наполеоновской армии — Ред.). Это главное сражение Саакашвили. Если он проиграет "грузинский Аустерлиц", то проиграет все. Грузия дала ему все, что у него есть. Грузия "сделала" Саакашвили, а Саакашвили сделал Грузию той, какой она является сегодня. Они взаимосвязаны. Это как отрубить дереву корни. Поэтому у него нет права на ошибку. И поэтому он снова поставил все на "зеро", - заявил "Стране" Сакварелидзе.

Как отмечает Сакварелидзе, Саакашвили рискнул всем, чтобы вернуться в Грузию. Так же, как когда-то он рискнул всем, чтобы войти в украинскую политику.

"Саакашвили — крупный игрок. Он всегда играл по-крупному. Где-то проигрывал, где-то выигрывал, но всегда ставил все на "зеро". Даже когда это было опасно для жизни. Например, Революция роз — это ставка на "зеро". В Украине — вы сами все видели. В отличие от украинских политиков, Саакашвили поставил на "зеро" весь свой рейтинг и доверие. И все это "сожглось" за полтора-два года его работы", - отметил Давид Сакварелидзе.

Полный текст интервью с ближайшим соратником Саакашвили можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, как Михаил Саакашвили въехал в Грузию в контейнере с зеленью.