Народная депутат от фракции "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая сейчас находится в Грузии, рассказала о своем посещении своего возлюбленного Михаила Саакашвили в тюрьме. Она заявила, что он политический заключенный и призвала его освободить.

Об этом она эмоционально написала с восклицательными знаками в каждом втором предложении в своем Фейсбуке.

"Посетила Михаила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом. Сегодня третий президент Грузии Саакашвили находится под незаконным арестом в городе Рустави. Это совершенно недопустимо. Он - политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы! И он протестует против незаконного голоданием! И сейчас нужны действия по грузинским народом и международным сообществом", - считает Ясько.

По ее мнению, грузинский народ обязан "встать на защиту своего президента".

"Это большая борьба за будущее Грузии! Миша Саакашвили - политический узник, и мы все должны сделать так, чтобы он вышел на свободу! Михаил - человек с большим сердцем и большим умением делать изменения, реформы в Грузии и Украине! И он должен быть на свободе!" - еще раз повторила Ясько.

Ранее "Страна" сообщала, что после задержания политика нардеп выложила ролик, в котором Саакашвили объявляет, что живет вместе с Ясько и любит ее. При этом экс-президент официально женат.

Между тем не только Украинская депутат заявляет, но уже и в Госдепе намекают, что Саакашвили задержали несправедливо.